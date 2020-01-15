Beşiktaş, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu Enis Ulusoy ve TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu katıldı.

Yönetiminin ilk sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi, "Türk futbolunun ekonomik dar boğazdan geçiyor olması her gün gündemde. Kulüplerimizin bu süreci rahat geçiştirmeleri için sponsorların büyük önem taşıdığı bir süreçteyiz. Bu süreçte katkı veren sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. TAB Gıda Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biridir. Beşiktaş'ımıza sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların yapacağı alışverişle kulübe katkı sağlayacağını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"TAB Gıda ile yapılan sözleşme biraz değişik, sabit değil. Sürekliliği olan ve Beşiktaş taraftarının katkı verebileceği, katkı verdikçe kulübüne gelir sağlayacağı bir anlaşma yapılmıştır. Tüm Beşiktaşlılardan rica ediyorum, Beşiktaş menüsü adı altında yapacakları harcamalarla kulübe büyük maddi katkı sağlayacaklarını ifade etmek istiyorum. Buradaki tüm gelir şekli Beşiktaş taraftarının harcayacakları üzerinden alacağımız pay şeklindedir. Beşiktaş taraftarına sıhhat afiyet diliyorum ve şimdiden afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi yine taraftarımıza dayanıyoruz. Onlardan destek alacağız."

"Beşiktaş'ın asıl sponsoru taraftarı olacak"

Beşiktaş ile 5 yıllık bir anlaşma yaptıklarını kaydeden TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"TAB Gıda olarak yıllardır sporla iç içeyiz. Basketbolu destekleyecek birçok çalışmaya imza attık. Bunun yanında Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak için futbolu da eklemeyi planlıyorduk. Türk insanı taraftarı olduğu kulübe gönülden bağlı ve her fırsatta destek vermek istiyor. TAB Gıda olarak Beşiktaş taraftarlarına kulüplerine destek olabilecekleri bir fırsat sunarak köprü görevi üstleniyoruz. Alışılmışın dışında bir iş modeli. Burada Beşiktaş'ın asıl sponsoru taraftarı olacak. 1200'e yakın restoranımızda özel oluşturduğumuz Beşiktaş menülerini tercih edenler ek ücret ödemeden takımlarına çok pratik şekilde destek olabilecekler. Böylece kulübe sağlanan desteğin azami seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. İş birliğimiz önümüzdeki 5 yılı kapsıyor. Bu anlaşmayla Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Kurdoğlu, maç günleri stat çevresine tır getireceklerini söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Tır getirmeyin biz size yer ayarlarız, kirada anlaşırız." diyerek espri yaptı.