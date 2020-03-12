Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.