Beşiktaş'tan 6. Transfer: Amir Murillo

BEŞİKTAŞ devre arasının 6'ncı transferini Marsilya'dan yapıyor.

Siyah-beyazlılar Fransız ekibinin 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo ile her konuda anlaşma sağladı. Marsilya ile yapılan görüşmelerde de sona gelen Beşiktaş, Panamalı sağ beki sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet etti. Amir Murillo bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Murillo, Ligue 1'de bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.