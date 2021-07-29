Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

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Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a imza attı. Milli futbolcunun bazı Avrupa takımları, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da teması olmuştu ama tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandı.

MENAJERİ DUYURDU

Duhuliye'nin haberine göre; yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi alamayan Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyeceğini belirtti.

ABDULLAH AVCI İLE BABA OĞUL GİBİLER

Dorukhan Toköz, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da yeniden buluşacak. Dorukhan, Avcı'nın çok sevdiği ve istediği bir futbolcu. Kısa süre içinde Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.