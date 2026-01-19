Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3 Değişiklik - Son Dakika
Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3 Değişiklik

Beşiktaş\'tan Kayserispor\'a 3 Değişiklik
19.01.2026 20:26
Sergen Yalçın, Kayserispor maçında 11'de 3 değişikliğe gitti. Gençler Ali Pağda ve Ahmet Sami kadroda.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynadıkları karşılaşmanın 11'inden 3 değişiklik yaparak Kayserispor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılar karşısına Türkiye Kupası C Grubu'nda Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları Ankara Keçiörengücü müsabakasının 11'inden 3 değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda Emirhan Topçu'ya ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü'ye şans verdi.

Beşiktaş'ın, Kayserispor mücadelesi 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham."

Ali Pağda ve Ahmet Sami ilk kez A takım ile

Beşiktaş'ta genç futbolcular Ali Pağda ve Ahmet Sami Bircan ilk kez A takım geniş kadrosunda yer aldı. 18 yaşındaki Ahmet Sami, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 12 maçta 5 gol kaydederken, Türkiye Kupası'ndaki Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında da 6 dakika top koşturdu.

17 yaşındaki Ali Pağda ise U19 Süper Ligi'nde 12 mücadelede 2 gole imza attı.

