Son Dakika Haberleri: Beşiktaş transfer haberleri | Pedro Rebocho İstanbul'a geliyor!
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş transfer haberleri | Pedro Rebocho İstanbul'a geliyor!

17 dakika önce

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralanan Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş, transferde bombaları art arda patlatıyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Pedro Rebocho İstanbul'a geliyor!, System.String[]
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralanan Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş, transferde bombaları art arda patlatıyor.

Tyler Boyd, Douglas ve Viktor Ruiz'i kadrosuna katan Siyah Beyazlı ekip, sol bek transferine yoğunlaşmıştı. Abdullah Avcı'nın ısrarla Caner'e alternatif bir isim istemesi üzerine harekete geçen yönetim, aradığı futbolcuyu Fransa'da buldu. beIN SPORTS'un takipçilerine son dakika olarak geçtiği habere göre Beşiktaş, Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve yaptığı 8 asistle dikkat çekti. Portekizli yıldız, lig kupası ve Fransa Kupası'nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.
Pedro Rodriguez Ledesma, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Orkun Kökçü'den transfer itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim
Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş transfer haberleri | Pedro Rebocho İstanbul'a geliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]