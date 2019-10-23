Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek

Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek

35 dakika önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı konuk edecek.

Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında bir diğer Rus ekibi Spartak&Moskova Region'a 80-71 kaybetti. MBA Moskova ise ilk maçında sahasında Kosova temsilcisi Mabetex'i 90-58 yendi.

Beşiktaş, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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