Beşiktaş TRC İnşaat, Rus rakibini konuk edecek
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Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı konuk edecek.
BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçında bir diğer Rus ekibi Spartak&Moskova Region'a 80-71 kaybetti. MBA Moskova ise ilk maçında sahasında Kosova temsilcisi Mabetex'i 90-58 yendi.
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