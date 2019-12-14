Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile İkinci Başkan Adnan Dalgakıran oyuncularla bir araya gelerek başarılar diledi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou katılmadı.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
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