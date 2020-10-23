Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

İdmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.