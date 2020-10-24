Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmaları ile başladı.

İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın 11.30'da gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.