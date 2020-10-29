Valentin Rosier: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum" - Son Dakika

Valentin Rosier: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum"

29.10.2020 14:35

- Valentin Rosier: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum" Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier: "Önemli olan gol atmak değil attırmak" Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, basın toplantısında soruları yanıtladı.

- Valentin Rosier: " Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier:

"Önemli olan gol atmak değil attırmak"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, basın toplantısında soruları yanıtladı. Siyah-beyazlı kulübe transfer olmadan önce Beşiktaş'ın büyüklüğünü bildiğini söyleyen Rosier, saha içinde ise kendisi için önemli olanın gol atmak değil asist yapmak olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Denizlispor karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Rosier, "İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil kolektif olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. Benim için pozitif bir başlangıç oldu. Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu beni memnun eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim. Hala geliştireceğim yerler var" ifadelerini kullandı. Bel ağrısının çok ciddi olmadığını da söyleyen Rosier, pazar günü sahada olabileceğini de ifade etti.

"Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum"

Beşiktaş'a gelirken tercih yapmanın kendisi için zor olmadığını ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Gelecekle ilgili konuşursak, kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak, mümkün olduğu en yüksek sayıda maça çıkarak takıma katkı yapmaya odaklandım" dedi. Esas bölgesinin sağ bek olduğunu ifade eden Rosier, "Gerekli durumlarda kanat da oynayabilirim. Mümkün olduğunca yüksek sayıda maç yapıp takıma katkı yapmak istiyorum. Takımda atmosfer gayet iyi, Fransızca konuşan 5 oyuncu var. Takımın geri kalanı ile daha iyi uyum kurmak için İngilizce dersleri almaya başladım. Adaptasyon anlamında epey yol aldık, Fransızca konuşanlarla daha çok iletişim kuruyoruz ama takımın tümüyle güzel bir entegrasyon yakaladım" açıklamasını yaptı.

"Sağ bekte oynamayı tercih ederim"

Boynundaki dövmenin anlamıyla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Rosier, "Dövmemin anlamı kendisini anlatıyor, insan olarak ne isem oyum anlamında. Futbol anlamında olumlu özelliklerim var, belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum" dedi. Sahadaki tercihinin sağ bekte oynamak olduğunu yineleyen Fransız oyuncu, "Dijon'da sol bekte de maç oynadım. Bundan rahatsızlık da duymadım. Bana sorarsanız sağ bekte oynamayı tercih ederim. Burada önemli olan takıma katkıyı yükseltmek ve takımın kazanabilmesi. Tüm takımla iyi ilişkilerim var. 2,5-3 haftalık arada adaptasyon anlamında büyük bir yol aldık. Fransızca konuştuğu için N'Koudou, N'Sakala, Aboubakar, Ghazzel ile daha çok yol kat ettik ancak takımın tamamıyla iyi ilişkiler kurduğumu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

"Önemli olan gol atmak değil"

Kariyerinde henüz gol atmamasıyla ilgili olarak sorulan soruya "Gol istatistiğini takıntı haline getirmiyorum. Ben önceliği asist yapmaya veriyorum. Sahaya çıkarken her zaman 'Bugün en iyisini yapayım. Takım arkadaşlarıma asist yapayım' diyorum ve bu nedenle gol atmayı hiçbir zaman problem haline getirmiyorum" cevabını veren Rosier, Türkiye'de futbolu çok seven bir kitle olduğunu ifade ederek, "Buraya geleli çok uzun zaman olmadı ama gerçekten büyük bir taraftar kitlesi var. Takım için yaşayan bir kitle var. Bu da benim motivasyonumu çok yükseltiyor. Türkiye'de futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu görüyorum. Beşiktaş'a gelirken bu durum benim için önemli bir sebepti" diye konuştu. Ligin 21 takım olmasının problem oluşturmayacağını da sözlerine ekleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Biz zaten hayatımızı futboldan kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenmanlar yapıyoruz ve maçlara hazır çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de gördüğüm her şey pozitif"

Denizlispor maçında 10 kişi kalmalarına karşın 3 puanı kazanmanın önemli olduğunu ifade eden Rosier, "Kırmızı kart dengemizi bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve 3-0'a getirdik. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi. Orada istediğimiz aldık. Kazanmak ve sonuç çok önemliydi. Orada istediğimizi aldık ve bu çok önemliydi" dedi. Türk insanının dost canlısı olduğunun da altını çizen ve bu durumun kendisini etkilediğini ifade eden genç oyuncu, " İstanbul'da zorluk yaşadığımı söyleyemem. Belki dil konusu bir zorluk olabilir. Gördüğüm her şey pozitif. Buraya gelene kadar Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu. İnsanların dost canlısı davranışı görünce çok etkilendim. Buraya gelen ailem ve arkadaşlarım da benimle bu fikirleri paylaşıyorlar" şeklinde konuştu. Transferinin açıklandığı videoda kendisinin çok hızlı bir oyuncu olmasına vurgu yapılmasıyla ilgili "Mbappe kadar olmasam da hızlı bir oyuncuyum. Güzel bir videoydu ve eğlenceliydi. Şimdi bunu kanıtlamanın vakti geldi" cevabını veren Rosier, isminin anlamıyla ilgili olarak ise "İsmimin erkekler için herhangi bir anlamı yok. Kadınlar için daha anlamlı bir isim. Erkeklerin çok takmadığını düşünüyorum. Şu sıralar bir kız arkadaşım da yok. Benim açımdan karşılığı olmayan bir durum olduğu için pek de önemli değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum
Valentin Rosier: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum

Sporting Lizbon, Beşiktaş, Futbolcu, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valentin Rosier: 'Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum' - Son Dakika Spor

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