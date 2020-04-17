Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımın kaptanı olmayı istediğini söyledi.

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımın kaptanı olmayı istediğini söyledi.

Kulübün Instagram hesabından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilen süreçte stadı ve maçlarda yaşadığı heyecanı çok özlediğini dile getirdi.

Evden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güven, "Evden çalışmak zor oluyor ama elimden geleni yapıyorum. Bütün gün evdeyim. Annem ve ablam ile beraberim. Bu süreçte stattaki atmosferi ve maçlarda yaşadığım heyecanı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren milli futbolcu, "Herkes oynamak ister. Ben de kendimi Sergen hocaya göstermek istiyorum. Gollerimi atmak istiyorum. Beşiktaş'ın kaptanı olmak istiyorum. Oğuzhan abim yurt dışından geldi, 10 numara giydi ve kaptan oldu. Bir futbolcu için kaptan olmak ve 10 numara giymek çok iyi bir şey." diye konuştu.

"Beşiktaş macerası çok hızlı oldu"

Siyah-beyazlı takımın geçen sezonun başında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Güven Yalçın, transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Benim için Beşiktaş macerası çok hızlı oldu. Almanya'da oynuyordum. Altyapıdaydım ama Bayer Leverkusen'de A takımla idmanlara çıkıyordum. Bana kontrat teklif ettiler ama istemedim. Değerimi vermediklerini düşündüm. Yanlış davrandılar. Tekliflerini kabul etmedim ve bekledim. Milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi oynadım. O dönem menajerim arayıp Beşiktaş'ı söyledi. Türkiye'de oynamak hiç aklımda yoktu. Milli takımdan döndüm ve Şenol hocayla konuştuk. Ciddi olduğunu anladım. Benim için güzeldi."

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın

Beşiktaş kariyerine başladığında fazla forma şansı bulamadığını vurgulayan Güven Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk maçlarda yedek kulübesinde oturuyordum. Çok heyecanlı olurdum. Bir maçta (Çaykur Rizespor) sonradan oyuna girdim. Müsabakada 4-1 öndeydik. Öz güvenim de yüksekti. Bir şeyler denedim. Şenol hoca da bana güvendi."

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında da görüşlerini aktaran hücum oyuncusu, "Sergen hoca benim mevkimde oynadı aşağı yukarı. YouTube'da hocayı izlerdim. İlk karşılaştığımızda yüzüne baktım ve merhabalaştık. Antrenmanları çok yoğun geçiyor, az mola oluyor. Çok topla oynuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bu süreçte antrenmanlar dışında dizi izlediğini ve müzik dinlediğini anlatan Güven Yalçın, "La Casa de Papel dizisini izledim. Son sezonu bitirdim. Almanya'da bir kuzenim var. Onunla PlayStation oynuyorum. Ablam ile oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güven Yalçın son olarak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:22 Kaynak: AA

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