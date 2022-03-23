Beşli Grup'tan Kosova'ya Sırbistan seçimleri tepkisi Açıklaması - Son Dakika
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Beşli Grup'tan Kosova'ya Sırbistan seçimleri tepkisi Açıklaması

23.03.2022 17:57
Beşli Grup'tan Kosova'ya Sırbistan seçimleri tepkisi Açıklaması

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki gösterdi.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki gösterdi.

Beşli Grup olarak da bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin konuya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, Sırbistan seçimlerinde oy kullanmaya elverişli Kosova vatandaşlarının 3 Nisan'daki Sırbistan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde bu haklarını kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm bulmak amacıyla iki hükümetle yoğun bir şekilde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarına başka bir ülkenin seçimlerinde oy kullanmaya izin verip vermemesi Kosova hükümetinin kararı olduğunu kabul ediyoruz. Sırbistan'ın bir çözüm bulmaya hazır olduğunu takdir etsek de Kosova hükümetinin, Beşli Grup tarafından sunulan yapıcı bir öneriyi reddetme kararını büyük bir hayal kırıklığı ile not ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova'nın bu kararıyla azınlık grupları da dahil olmak üzere "tüm vatandaşlarının medeni ve siyasi haklarını koruma ilkesine bağlılığını" gösteremediği iddia edilen açıklamada, Priştine yönetiminin bu tavrının " Avrupa Birliği'ne üyelik özlemlerini baltalayacağına" vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

" Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kosova'nın, AB ve Beşli Grup üyelerinin kabul ettiği açıklama ve deklarasyonlara uyum göstermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, Kosova'nın bölgesel istikrara yönelik temel değerlerini ve sorumluluğunu sürdürmesi ve demokratik süreçlere saygı duymasının yanı sıra azınlık gruplarının üyelerinin haklarını korumayı taahhüt etmesi de bekleniyor. Kosova hükümetinin tüm vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda hareket etmesini, gerilimleri azaltmak için çalışmasını ve Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmasını bekliyoruz."

Kapsamlı bir normalleşme anlaşmasına doğru ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kosova ve Sırbistan'a gerilimi artıran ve olaylara yol açabilecek her türlü eylem ve söylemden kaçınmaları yönündeki güçlü çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Avrupa Birliği, Sırbistan, Fransa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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