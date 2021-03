Besni Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri imza töreniyle sonuçlandı.

Gerçekleştirilen imza töreninde Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ile Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak arasında imzalar atıldı. Belediyenin 180 işçisinin faydalanacağı sözleşmede en düşük işçi maaşı 3 bin 680 TL olarak belirlendi.

Toplu iş sözleşmesinde konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, her zaman emeğin ve emekçilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, "Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin tüm kazanımları ile hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Mesai arkadaşlarımızın her türlü haklarını korumak için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar bunların karşılığını veriyorlar. Toplu iş sözleşmemizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN