Besni Belediyesi'nden öğrencilere bilgisayar desteği - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Sosyal sorumluluk alanında projeler hazırlayan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, eğitim alanında yaptığı yardımlarla öğrencilerin gönüllerinde taht kuruyor.

Besni Belediyesi olarak ilçedeki okullara yardımlarını sürdüren Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Çağrı Merkezi işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğinde bulundu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Eyyup Mehmet Emre, " Eğitim ile ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşacağının bilincindeyiz. Bu sebeple Belediye çalışmalarımızda eğitime önem veriyoruz. Okullarımızın tadilatlarına yardımcı olurken aynı zamanda öğrencilerimiz için de gerekli donanımın sağlanması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlamak adına istihdam alanında işbirliği yaptığımız çağrı merkezi ile sosyal sorumluluk alanında da iş birliği yaparak ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize derslerine yardımcı olmak amacıyla bilgisayar desteğinde bulunduk. İnşallah öğrencilerimiz derslerinde daha başarılı olacak ve ülkemiz için faydalı bireyler olarak geleceğimize katkı sunacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN