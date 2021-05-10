Betam: İşsizlik erkeklerde 0.5 puan azaldı, kadınlarda 2.5 puan yükseldi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) verilerine göre, son üç ayda erkek işsizliği "0.5 puan" azalırken, aynı dönemde kadın işsizliği "2.5 puan" yükseldi.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay tarafından hazırlanan "Sanayide Güçlü İstihdam Artışı: Erkek İşsizliği Azalırken Kadın İşsizliği Artıyor" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2021 notunda, "Kadın işsizliğinde son aylarda güçlü bir artışın gerçekleşmekte olduğu görülmektedir" denildi ve eklendi: