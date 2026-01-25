BEUN, 2026 THE Sıralamasında Dört Alanda Başarı Elde Etti

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının en saygınlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings by Subject) açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünya genelinde sıralamaya girebilen seçkin üniversiteler arasında yer alarak 4 farklı alanda önemli bir başarıya imza attı.

THE Dünya Üniversiteler Konu Alanı Sıralaması üniversiteleri; araştırma kalitesi, uluslararası görünüm, eğitim, araştırma çevresi ve sanayileşme olmak üzere beş temel kriter üzerinden değerlendirmesiyle yükseköğretim alanında kayda değer ve kapsamlı analizlerden biri olarak kabul ediliyor. Öğrenciler, akademisyenler ve üniversite yönetimleri tarafından referans alınan bu sıralama, üniversitelerin küresel ölçekteki akademik performanslarını ortaya koyuyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda sürdürdüğü nitelikli, planlı ve sürdürülebilir akademik çalışmalarının karşılığını, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerinde istikrarlı biçimde almaya devam ediyor. BEUN, 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da "Tıp ve Sağlık", "Mühendislik", "Fen Bilimleri" ve "Eğitim Çalışmaları" alanlarında THE sıralamalarında yer alarak araştırma ve yenilik odaklı vizyonunu bir kez daha tescilledi.

Mühendislik alanında, 2026 verilerine göre yalnızca 79 Türk üniversitesinin girebildiği sıralamada BEUN; "Uluslararası Görünüm" kriterinde 41'inci, devlet üniversiteleri arasında 29'uncu sırada yer aldı. Aynı alandaki "Araştırma Kalitesi" kriterinde ise 30'uncu, devlet üniversiteleri arasında 23'üncü oldu. Dünya genelinde 1555 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001-1250 bandında konumlandı.

Fen Bilimleri alanında ise yalnızca 56 Türk üniversitesinin yer aldığı sıralamada BEUN; "Uluslararası Görünüm" kriterinde 37'nci, devlet üniversiteleri arasında 32'nci sırada yer aldı. Aynı alandaki "Araştırma Kalitesi" kriterinde 28'inci devlet üniversiteleri arasında 25'inci oldu. Dünya genelinde 1497 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada BEUN, 1001-1250 bandında yer aldı.

Eğitim Çalışmaları alanında, sadece 44 Türk üniversitesinin girebildiği listede BEUN; "Uluslararası Görünüm" kriterinde 27'nci, devlet üniversiteleri arasında 25'inci sırada yer aldı. Aynı alanda "Araştırma Kalitesi" kriterinde 17'nci, devlet üniversiteleri arasında ise 15'inci oldu. Dünya genelinde 830 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 601-800 bandında yer alma başarısı gösterdi.

Tıp ve Sağlık alanında ise yalnızca 74 Türk üniversitesinin yer alabildiği sıralamada BEUN; "Araştırma Çevresi" kriterinde 28'inci, devlet üniversiteleri arasında 22'nci oldu. "Eğitim" kriterinde ise 52'nci, devlet üniversiteleri arasında 45'inci sırada yer aldı. Dünya genelinde 1230 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001+ bandında konumlandı.

Rektör Özölçer: "Uluslararası başarılarımız, sürdürülebilir akademik vizyonumuzun bir yansımasıdır"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarının uzun soluklu ve ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak; akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin üstün başarılarıyla üniversitemizi uluslararası alanda daha üst noktalara taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar, çağdaş yaklaşımları benimseyen, araştırma ve inovasyonu merkeze alan eğitim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olma hedefimizi, her yıl artan bir ivmeyle gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Nitekim yalnızca tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesinde; bilimsel üretimi önceleyen, yenilikçi düşünceyi teşvik eden ve araştırma odaklı eğitim sistemini merkeze alan bir üniversite olduğumuzu, elde ettiğimiz başarılarla her geçen yıl daha güçlü biçimde ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının hazırladığı uluslararası indekslerde her yıl istikrarlı biçimde yer almayı, sürdürülebilir akademik başarımızın önemli bir çıktısı olarak görüyoruz. Dört farklı alanda THE sıralamalarında yer almamız; üniversitemizin eğitim kalitesi, araştırma ortamı, bilimsel üretkenliği ve uluslararası iş birliklerindeki güçlü konumunun bir göstergesidir. Bilimsel yayınlarımız, nitelikli projelerimiz ve etki değeri yüksek araştırmalarımızla ürettiğimiz bilgiyi yalnızca akademik camianın değil, tüm insanlığın hizmetine sunmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, sürdürülebilir başarıyı temel alan vizyonumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin her daim kendini yenileyen, başarılarıyla ön plana çıkan gelişim sürecinde bizlere destek olan başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere değerli YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıların mimarı olan tüm akademik ve idari personelimize ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyor, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini bilimsel üretimi, toplumsal katkısı ve uluslararası görünürlüğüyle daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK