BEUN'da 2025-2026 Akademik Yılı Toplantısı

03.02.2026 15:29
Zonguldak BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı planlamalarını ele aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 2025-2026 Akademik Yılı'na yönelik planlama ve değerlendirmelerin ele alındığı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İbni Sina Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, dekan yardımcıları ile akademik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, 2024-2025 Akademik Yılı boyunca fakülte bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çelik; 2025-2026 Akademik Yılı'na yönelik planlanan çalışmalar, yeni dönem hedefleri, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel, sportif ve sosyal projeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Sunumunda ayrıca hayata geçirilmesi planlanan akademik projeler ile öğrencilere yönelik kültürel ve toplumsal etkinliklere de değinen Prof. Dr. Koçak, Sağlık Bilimleri Fakültesinin gelişimine verdiği desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

Yapılan sunumun ardından devam eden Akademik Kurul Toplantısında, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Belge takdiminin ardından konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı'na ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin üniversite ailesine hayırlı olmasını temenni eden Rektör Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesinin yürüttüğü nitelikli eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin üniversitenin bilimsel gücüne ve sağlık alanındaki vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin akademik yapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiğini belirten Rektör Özölçer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz; sağlık, eğitim, sanat ve spor gibi tüm alanlarda öncü bir kurum olma hedefiyle akademik yapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Fakültemizin Sıfır Atık Eğitimi, Afet Farkındalık Eğitimi, öğrencilerimizin ÜNDES projelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazanması ve EK-46 kapsamında uluslararası akademisyenlerle öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi bu vizyonun önemli göstergeleridir."

Rektör Prof. Dr. Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin; sektörün ve çağın gerektirdiği koşulları dikkate alan, sorun çözme kabiliyeti yüksek, mesleki sorumluluk bilincine sahip, üretken, girişimci, sosyal yönü güçlü ve akademik donanımı yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Sürdürülebilir eğitimin temelinde yenilikçi yaklaşımların yer alması gerektiğini belirten Özölçer, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, akademik çalışmaları ve sağlık alanındaki toplumsal katkılarıyla fakültenin gelişimine değer katan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Özölçer, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

