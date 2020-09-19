Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı - Son Dakika

Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı

Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı "Osmancık97" pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik ilçede 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak anılıyor Hasadıyla üreticisinin yüzünü güldüren pirinç,...

Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı

"Osmancık97" pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor

Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik ilçede 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak anılıyor

Hasadıyla üreticisinin yüzünü güldüren pirinç, sofralara geldiğinde de damak zevkine lezzet katıyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltik hasadına başlandı.

Osmancık ilçesinde yılda 25-30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor. İlçede üretilen 'Osmancık97' pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor. Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak anılıyor. Çeltik üreticilerinin pirinç yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışmalar, mayıs ayının son haftalarında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor. Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki keşan adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar tamamen bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor. Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor.

Gelişimini 5 ayda tamamlıyor

Suda yetişen tek tahıl ürünü olarak bilinen pirincin yolculuğu da böylelikle başlıyor. Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik yetişirken sürekli tarlalar su altında bırakılıyor. Belirli olgunluğa erişen çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor. Hasadıyla üreticisinin yüzünü güldüren pirinç, sofralara geldiğinde de damak zevkine lezzet katıyor. 2020 yılı çeltik hasat sezonunun başladığını dile getiren çeltik tüccarı Mustafa Geçmiş, kalitesinden dolayı insanların Osmancık97 pirincini tercih ettiklerini belirtti. Geçmiş, Türkiye'nin en kaliteli çeltiğinin Kızılırmak havzasında yetiştiğini dile getirdi.

"İklim şartları nedeniyle verimde düşüş var"

Olumsuz hava şartlarından dolayı bu yıl çok az da olsa verimin düşük olduğunu dile getiren Geçmiş, "İklim şartları nedeniyle verimde düşüş var. Çeltikte bu yılki yeni mahsulümüz fabrikaya geldi. Çiftçinin emeği olan çeltiği fabrikada işleyerek kabuğundan ayırmak suretiyle pirinç haline getiriyoruz. Hasadı devam eden çeltikten umutluyuz. Hedefimiz, kaliteli pirincimizi, Osmancık adına, markasına yakışır şekilde müşterilerimizi memnun edecek şekilde kaliteli olarak sunmak" dedi.

"Dünyanın her tarafında ekilen ve aranan bir çeltik markası haline geldi"

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ise, verimli bir sezon temennisinde bulunarak, "2020 yılı çeltik hasat sezonunu başlattık. Bu yılki üretim ile çiftçimiz için yüz güldüren bir sezon olacağını ümit ediyoruz. Osmancık97 çeltiği dünya markası olmuş bir çeltik türü, artık dünyanın her tarafında ekilen ve aranan bir çeltik markası haline gelmiştir. Yeni sezonun çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah, bol bereketli kazançlı bir yıl olur. Çeltiklerimiz bu sene normal, tahmini olarak dönüm başına 800-900 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Randımanı ise orta hallerde bir beklentimiz var. Yeni çeltik üretim sezonumuz ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı

Osmancık, Çeltik, Pirinç, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi
Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor         
16:41
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor         
15:26
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti         
14:52
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu         
13:54
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü         
13:33
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 16:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei