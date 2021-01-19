"Beyaz örtü" Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

"Beyaz örtü" Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında güzel görüntü oluşturdu

19.01.2021 11:55

Diyarbakır'daki tarihi mekanlar, etkili kar yağışıyla, güzel manzaralara sahne oldu.

Diyarbakır'daki tarihi mekanlar, etkili kar yağışıyla, güzel manzaralara sahne oldu.

Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kadim kent Diyarbakır'ın tarihi mekanları beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düşmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma yürütüyor.

Bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak bu anların keyfini çıkarttı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Diyarbakır, İslam, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Beyaz örtü' Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika


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