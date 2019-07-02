Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum
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Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum

44 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a acil koduyla çağrıldığı iddiası ABD'de gündem oldu.

Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'a acil koduyla çağrıldığı iddiası ABD'de gündem oldu.

ABD basınına yansıyan haberlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'dan yapılan acil bir çağrı üzerine New Hampshire eyaletine olan planını iptal ederek geri geldiği iddia edildi. Haberler üzerine açıklamada bulunan Pence'in Basın Sözcüsü Alyssa Farah, "Başkan Yardımcısı hiç Washington'dan ayrılmadı. 'Acil geri dön' çağrısı gibi bir şey yok. Başkan Yardımcısının, Washington'da kalmasını gerektiren bir şey oldu. New Hampshire programı yeniden takvimlendirilecek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Mike Pence, Politika
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