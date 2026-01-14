Beyaz Saray'dan Grönland'a Seçim Çağrısı - Son Dakika
Beyaz Saray'dan Grönland'a Seçim Çağrısı

14.01.2026 21:20
Beyaz Saray, Grönland halkına ABD, Rusya ve Çin arasında seçim yapmaları gerektiğini duyurdu.

Beyaz Saray, Grönland halkına, ABD ile Rusya ve Çin arasında bir seçim yapması çağrısında bulunan bir paylaşım yaptı.

Beyaz Saray, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland halkına seslendi.

Paylaşımda, bir tarafta ABD bayrağı ve Beyaz Saray'ın bulunduğu bir görsel, diğer tarafta ise Rusya ve Çin bayrakları ile bu ülkelerin devlet başkanlık saraylarının bulunduğu bir görsele yer verildi.

Aynı paylaşımda, ABD ile Rusya ve Çin'i sembolize eden görsellere doğru koşan Grönland bayraklı köpekli kızakların üstünde, "Grönland halkı, hangi yol?" mesajı dikkati çekti.

Beyaz Saray'ın paylaşımında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'e ulusal güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu ifade eden cümlesine de yer verildi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı savunmaları gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." demişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

Kaynak: AA

