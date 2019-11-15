Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk görüşmesinin metnini yayımladı: Biden konusu geçmiyor
Son Dakika Dünya Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk görüşmesinin metnini yayımladı: Biden konusu geçmiyor - Son Dakika Dünya

Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk görüşmesinin metnini yayımladı: Biden konusu geçmiyor

6 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı. Biden konusunun hiç açılmadığı görülen dökümde, Trump Zelenskiy'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ediyor

Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk görüşmesinin metnini yayımladı: Biden konusu geçmiyor, System.String[]

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.


ABD'de, Trump'ın Zelenskiy'e Demokratların 2020 seçimleri için aday adayı olan Joe Biden ve ailesini soruşturması için baskı yaptığı iddialarıyla Trump'a açılan azil soruşturması sürerken; Beyaz Saray, iki lider arasındaki ilk telefon görüşmesinin dökümünü de açıkladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:31 
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