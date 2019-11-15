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Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk görüşmesinin metnini yayımladı: Biden konusu geçmiyor
6 saat önce
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.
Biden konusunun hiç açılmadığı görülen dökümde, Trump Zelenskiy'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ediyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.
ABD'de, Trump'ın Zelenskiy'e Demokratların 2020 seçimleri için aday adayı olan Joe Biden ve ailesini soruşturması için baskı yaptığı iddialarıyla Trump'a açılan azil soruşturması sürerken; Beyaz Saray, iki lider arasındaki ilk telefon görüşmesinin dökümünü de açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:31
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