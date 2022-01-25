Beyaza bürünen Ihlara Vadisi'nde turistler karın keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki, " Kapadokya'nın incisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi, beyaz örtüyle kaplandı.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ne gelen turistler, doğanın karla bütünleşen güzelliklerine hayran kalıyor.

Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.

Eğritaş, Ağaçaltı ve Yılanlı kiliseleri gibi tarihi mekanları gezen turistler, beyaz örtüyle kaplı vadi tabanında kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, salgın dönemine rağmen 2021'de kent genelinde hedeflenen 1 milyon turist rakamına ulaştıklarını söyledi.

Ihlara Vadisi'nde de geçen yıl yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turisti misafir ettiklerini anlatan Erciyas, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayısından gayet memnunuz. Kış turizmi anlamında Ihlara Vadisi cazibe merkezi haline geliyor. 14 kilometrelik uzunluğuyla, kilise ve manastırlar gibi yaşam alanlarıyla dünyada güzel bir örnek. Biz turist sayısını artırmayı, bu yıl itibarıyla kent genelinde 2 milyon turist sayısını hedefliyoruz. İnşallah bu rakama ulaşırız. Tüm vatandaşlarımızı Ihlara Vadisi'ni gezmeye bekliyoruz."

"Kuş sesleri arasında, nehir kenarında yürümek çok güzel bir duygu"

İngiliz turist Ben Fiore ise 10 gündür Türkiye'de olduğunu, İstanbul ve Kapadokya bölgesine bayıldığını belirtti.

Amatör fotoğrafçı olduğunu anlatan Fiore, şunları kaydetti:

"Ihlara Vadisi'nin doğal yapısını çok beğendim. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Burada harika bir doğal ortam bulunuyor. Bol bol doğa ve kar fotoğrafları çektim. Kar ve kış mevsimini çok seviyorum. Bana İngiltere'yi hatırlatıyor. Kuş sesleri arasında, nehir kenarında yürümek çok güzel bir duygu. Çok doğal bir görüntüsü var Ihlara Vadisi'nin."

Yunan turist Eleni Michalaki de Kapadokya bölgesini çok beğendiğini ifade etti.

5 gündür bölgede geziler yaptıklarını anlatan Michalaki, "Burada arkadaşlarla kar topu oynadık. Harika zamanlar geçiriyoruz. Buranın manzarası çok güzel. Nehirlere aşığım ve burada da çok güzel bir nehir var. Kenarından yürüme fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan gelen Mehmet Arat da yarıyıl tatili fırsatından yararlanarak ailecek bölgeyi gezdiklerini anlattı.

Kiliseleri ve doğal güzellikleriyle Ihlara Vadisi'nin mükemmel bir yer olduğuna dikkati çeken Arat, "Benim ikinci gelişim Ihlara Vadisi'ne. İlk gelişim yaz mevsimindeydi. Böyle karlı bir görüntü de çok yakışmış. Daha hoş ve güzel. Çocuklarım da çok beğendi, inşallah onlar için de farklı bir gezi oldu. Herkese buraları tavsiye ediyorum. Mağaraları, kiliseleri ve doğal yapısı harika." diye konuştu.