Beyazay Derneği'nden Gazetecilere Ziyaret

10.01.2026 11:11
Kırşehir'de Beyazay Derneği, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri kutladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen; özel bireylerle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve dernek üyesi özel bireyler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göçmen; gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, gazetecilik mesleğinin toplumsal farkındalığın artırılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

