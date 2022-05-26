BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

26.05.2022 13:31

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kamran Dadaşzade (53) hayatını kaybetti.

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kamran Dadaşzade (53) hayatını kaybetti. Azerbaycanlı Dadaşzade'nin oyuncu olduğu, pek çok dizi ve filmde rol aldığı öğrenildi.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çatışmanın arasında kalan Azerbaycanlı Kamran Dadashzade başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kamran Dadashzade tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

OYUNCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Kamran Dadashzade'nin dizi ve filmlerde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Azerbaycan Sumgayıt Devlet Dram Tiyatrosu oyuncu olan Dadashzade'nin Türkiye'de bir çok dizide rol aldığı öğrenildi.

16 ve 20 yaşında iki kız çocuğu babası olan Dadashzade ek olarak da elektrik işleri işle uğraşıyordu. Kamran Dadaşzade'nin o gün elinde taşıdığı malzeme çantası ile elektrik işlerini yapacağı iş yerine doğru yürüdüğü ve çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi.

"TANINAN VE ARANAN BİR YÜZDÜ"

Kamran Dadashzade'nin arkadaşı Ayhan Ünlü, "Çok kaliteli, çok düzgün bir insandı. Benim iki tane oyunumun yönetmenliğini yaptı. Azerbaycan'la ilgili iki tiyatro oyunu yaptık. Türkiye'de dizi ve sinemalarda rol aldı. Azerbaycan'lı olduğu için tanınan ve aranan bir yüzdü. Ölümü bizi çok derinden sarstı. O gün elektrik tesisat işi yapıyordu o gün elinde çantayla işe gidiyordu. Çatışma sırasında iki grubun arasında kalıyor. Mermi kafasına isabet ediyor. Dünde vefat etti. Güvenlik zafiyeti vardı" diye konuştu.

Dadashzade'nin çatışmanın ortasında kaldığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA YARALANAN AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

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Kaynak: DHA

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