Beybapazarı'nda hafta sonu yoğunluğu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gümüş işçiliği, restore edilen Osmanlı evleri ve yöresel ürünleriyle öne çıkan Beypazarı, Boğazkesen kümbeti, Suluhan, Eski Hamam, Sultan Alaaddin, Akşemseddin, Kurşunlu camileri, Paşa Hamamı, Gazi Gündüzalp, Karadavut, Karaca Ahmet türbeleriyle ilgi görüyor.

Doğal güzellikleri, doğası ve kaplıcalarıyla da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Beypazarı, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonları yoğunluğun arttığı ilçeye gelenler, aileleriyle güzel zaman geçiriyor.

Antalya'dan ilçeye gelen ziyaretçilerden Hasan İnce, kültür turizminin deniz turizminden farklı olduğunu söyledi.

İlçeyi çok merak ettiğini belirten İnce, "Görmek istediğim yerlerin başında gelen Beypazarı'nı iki gündür geziyorum. Çok sayıda tarihi eser var. Büyük bir kervansaray şehrin ortasında bulunuyor. Tarihi konakların bulunduğu alanda yürümek insanı rahatlatıyor. Bazı müzelerini ziyaret ettim ve 4 müze olduğunu öğrendim." dedi.