BEYKOZ'DA "KORONAVİRÜS MEZARLIĞI" TARTIŞMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA 'KORONAVİRÜS MEZARLIĞI' TARTIŞMASI - Son Dakika

BEYKOZ'DA "KORONAVİRÜS MEZARLIĞI" TARTIŞMASI

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınında hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi.

KORONAVİRÜS salgınında hayatını kaybedenlerin defni için Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Bilim Kurulu ve Diyanet'in tavsiye ve kararları doğrultusunda, İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı

Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı'na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Çavuşbaşı Baklacı mahallesinde oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Ben burada yaşayan bir vatandaşım. Burada okullar var. Bu okullarda çocuklar eğitim görüyor. Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" dedi.

MEZARLIK GİRİŞİNDE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLİYOR

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı. Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

BEYKOZ'DA KORONAVİRÜS MEZARLIĞI TARTIŞMASI

Koronavirüs, Çavuşbaşı, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:26 Kaynak: DHA

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