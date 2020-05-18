BEYKOZ'DAKİ CİNAYETİN ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Beykoz 'da dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K.(40) yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gece yarısı gözaltına alınan katil zanlısı Şehmuz U. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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