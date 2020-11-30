Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi - Son Dakika

Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi

30.11.2020 09:31
Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi, System.String[]

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılan sempozyumda 128 akademisyen ve uzman yer aldı.

Sempozyum boyunca 17 oturumda 67 bilimsel tebliğ sunulurken, oturumlarda ağırlıklı olarak coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, sanayi ve tarım çalışmaları irdelendi.

Beykoz'a canlı ve dinamik, her daim yenilenebilen bir yol haritası ortaya koyması amaçlanan sempozyumda, Beykoz'a yön verecek konular sistematik olarak gündeme taşınarak tartışıldı.

Sempozyumun kapanışı belediye binasında gerçekleştirildi ve aynı zamanda internetten canlı olarak yayınlandı.

Beykoz Belediye Başkanı ve Sempozyum Başkanı Murat Aydın, kapanışta yaptığı konuşmada, farklı şehirlerden akademisyenlerin sunumlar yaptığını söyledi.

Bir sonraki sempozyum 22-24 Ekim 2021'de

Sempozyumla amaçlarını anlatan Aydın, "Bilgiye sahip olmak istiyoruz. Hangi bilgi? Beykoz ile ilgili bilgiler. Örneğin ben 60 yaşındayım ve ilk 40 yılımı hatırlamazsam nasıl bir Murat Aydın olurum? Annem babam bile silinmiş, hiçbirini bilmiyorum. Hayatımın üçte ikisini bilmesem nasıl biri olurum? Aynı şey toplumlar ve kentler için de geçerli. Kentin de bir hafızası vardır ve onun unutturulmaması, diri tutulması gerekir." diye konuştu.

Aydın, geçmişin geleceğe aktarılması gerektiğine işaret ederek, gelecek nesillerin daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için bu sempozyumu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bir sonraki sempozyumu 22-24 Ekim 2021'de yapmayı planladıkları bilgisini veren Murat Aydın, o sempozyumda da Boğaziçi, su yolu ve kent tarımını uluslararası boyutta ele alacaklarını söyledi.

Sempozyumda niteliğe önem verildi

Beykoz Sempozyumu 2020 Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, geçen yıl düzenlenen ilk sempozyumun Beykoz'un tarihi ve toplumsal yapısına ilişkin yüzey araştırması niteliğinde zengin bir içerikle tamamlandığını dile getirdi.

Coşkun, bu yıl daha spesifik ve derin çalışılan konularla, akademik etki kat sayısını biraz daha artıran bir sempozyum gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sempozyumda niteliğe önem verdiklerinin altını çizen Coşkun, hem kent hem kırsal alanların incelendiğini, sempozyumda en başından itibaren saha araştırmaları yapılarak belli noktalarda ayrıntıya inildiğini belirtti.

Beykoz Sempozyumu 2020 kitabının önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanıyor.

Beykoz Belediyesi, Sempozyum, Beykoz, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz Sempozyumu 2020 sona erdi - Son Dakika


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