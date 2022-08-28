Beykoz'un efsane oteli talan edildi - Son Dakika
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Beykoz'un efsane oteli talan edildi

28.08.2022 10:40

- Beykoz'un efsane oteli talan edildi Milli takımın bir zamanlar konakladığı otel harabeye döndü Beykoz, Riva'da deniz manzarasıyla insanı mest eden Legend otel hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi.

- Beykoz'un efsane oteli talan edildi

Milli takımın bir zamanlar konakladığı otel harabeye döndü

İSTANBUL - Beykoz, Riva'da deniz manzarasıyla insanı mest eden Legend otel hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan otelde güvenlik sorunu yaşanırken, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Beykoz'un efsane hayalet oteli havadan görüntülendi.

Özelleştirme Başkanlığına bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel'i 2009 yılından bu yana Metro Turizmin sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro'dan önce de otel Milli Takım'ın oteli olarak hizmet verdi. Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı otel ve araziyi satmak için ihale açtı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. Otel bir dönem Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından işletildiyse de bu da uzun süreli olmamış. 2017 yılından berri mahkemelik olan efsane otel hırsızların tinercilerin hedefi haline geldi. Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli adeta harabeye çevirdi. Otelde bir güvenlik sorunu yaşanırken odalarda kimliği belirsiz kişiler ateş yakarak konaklıyor. Öte yandan atıl bir hale gelen hayalet otel havadan görüntülendi.

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Beykoz'da Riva sahili çamura bulandı Beykoz'da Riva sahili çamura bulandı
Kaynak: İHA

Riva, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'un efsane oteli talan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'un efsane oteli talan edildi - Son Dakika
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