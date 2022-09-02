Beylikdüzü'nde Başkanlar "Barış Güvercini" Uçurdu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Başkanlar "Barış Güvercini" Uçurdu

02.09.2022 21:38

Beylikdüzü 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri bu kez Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide, “Yerel Siyaset ve Müşterekler” üzerine konuşuldu. Dünya Barış Gününde düzenlenen program sonunda başkanlar, beyaz güvercin uçurdu.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

Beylikdüzü 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri bu kez Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide, "Yerel Siyaset ve Müşterekler" üzerine konuşuldu. Dünya Barış Gününde düzenlenen program sonunda başkanlar, beyaz güvercin uçurdu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri'nin ikinci gününde "Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam" olan Çardak Altı Sohbetleri'nin konukları bu kez, Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanları oldu.

Ev sahipliği ve moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın üstlendiği söyleşide, "Yerel Siyaset ve Müşterekler" konuşuldu. Konuşmacıları arasında, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Bülent Aydın, HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, Bağımsız Türkiye Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Reşat Yılmaz, Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Altıtok ve Beylikdüzü Emek Partisi'ni temsilen Tekin Zengin yer aldı.

"160 TON ÜRÜNÜ İHTİYAÇ SAHİBİ 34 BİN HANEYE ULAŞTIRDIK"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde her kapıyı çaldığımız, her vatandaşımızın fikir ve eleştirilerini aldığımız bir Saha Çözüm Hareketi başlattık" dedi. Çalık şöyle konuştu:

"Sanayi Çözüm Hareketi kapsamında sanayicilerimizin de bu kente dair fikirlerini dinledik. Halk Günü toplantılarımızın yanı sıra site toplantılarında da komşularımızla bir araya geliyoruz. Bir işi yapabilirsiniz ama onu nasıl yaptığınız çok daha kıymetlidir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların vatandaşımıza nasıl sunulduğuyla çok ilgilendik. Bundan sonraki kalan 19 aylık görev süremiz içerisinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacak, kentimizde yaşayan tüm insanları yaptığımız çalışmaların bir paydaşı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yaratmış olduğu derin bir yoksulluk var. Bu ekonomide, insanlarımızın yaşadığı zorlukları yerinde görüp en zor anlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde Yaşam Bahçesi'ni hayata geçirmiştik şimdiye kadar ise 160 ton ürünü ihtiyaç sahibi 34 bin haneye ulaştırdık. Ortak yaşam duygusu bizim için çok kıymetli. Vatanı, milleti, bayrağı, insanı, doğayı seven; çalışan, üreten ve hakça paylaşmayı da bilen bir memlekete hasretiz. Bu hasreti bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapılan program sonunda başkanlar beyaz güvercin uçurdu.

Başkan Çalık, söyleşiye katılan tüm ilçe başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek, plaket ve Yaşam Bahçesi mahsullerinden oluşan bir sepet takdim etti. Çardak Altı Sohbetleri'nin ardından, konser alanını dolduran kalabalık, DJ Ersin Show eşliğinde müzik dinledi.

YAŞAM VADİSİ KARADENİZ EZGİLERİYLE YANKILANDI

Günün sonunda, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, "6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi"nde konser verdi. Konsere katılanlar gece boyunca, şarkılara horonlarla eşlik etti. Koyuncu'ya konser sonunda çiçek ve plaket takdiminde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Niyazi Koyuncu'yu bu sahnede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Beylikdüzü'ne, Karadeniz'in ezgilerini ve coşkusunu getirdi" dedi.

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Beylikdüzü'nde Gençlik Merkezi ve Kütüphane Projesi Beylikdüzü'nde Gençlik Merkezi ve Kütüphane Projesi Minik yüzücüler hünerlerini sergiledi Minik yüzücüler hünerlerini sergiledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Başkanlar 'Barış Güvercini' Uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Başkanlar "Barış Güvercini" Uçurdu - Son Dakika
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