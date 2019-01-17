Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın çıktı

Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın çıktı

1 saat önce

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın çıktı, System.String[]
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevli şekilde devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05 

İstanbul, Beylikdüzü, Ekonomi
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