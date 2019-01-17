Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın çıktı
1 saat önce
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.
İstanbul
'un Beylikdüzü
ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevli şekilde devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05
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