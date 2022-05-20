Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı

20.05.2022 11:31

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandıKırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs kutlamalarıyla sona erdiİSTANBUL, (DHA) ?

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı

Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs kutlamalarıyla sona erdi

İSTANBUL, (DHA) ? Beylikdüzü Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali bugün kutlamalarla sona erdi. Gün boyu süren etkinlerin yanı sıra 18.00'de gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından müzisyen Mustafa Özarslan& Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Özellikle gençlerin doyasıya eğlendiği konserde renkli görüntüler oluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile sona erdi. Gençlerin spor ve sanatla buluştuğu Yaşam Vadisi ikinci etapta düzenlenen ve 6 gün süren festivalin son gününde 19 Mayıs coşkusu hakimdi. Yüzlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla konser alanına akın etti.

FESTİVALİN FİNALİ YAPILDI

Renkli görüntülerin olduğu ve yoğun ilgi gören festivalde hado, basketbol, voleybol, ayak tenisi ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlendi. Gençler için ayak bilardosu, tırmanma duvarı ve rodeonun bulunduğu etkinlik alanları da kuruldu. Öncesinde Dj performansıyla gençlerin gönüllerince eğlendiği festivalin finalinde ise Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahne aldı. 19 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar hep bir ağızdan Özarslan'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

'ATATÜRK SAMSUN'A AYAK BASTI VE TÜRK MİLLETİNİN KADERİ DEĞİŞTİ'

Konser öncesinde hem festivale yönelik hem de 19 Mayıs'ın ruhuna dair açıklamalar yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Türk milleti için çok kıymetli bir gündeyiz. 19 Mayıs 1919'da bundan tam 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da ilk kıvılcımı yakmak üzere Samsun'a ayak bastı ve Türk milletinin kaderi değişti. Bizim için çok kıymetli bir tarih yıllar geçtikçe cumhuriyete daha da sarılıyoruz. İnşallah demokrasi ile de taçlandıracağız. Bu yıl 19 Mayıs'ı bir festival ile kutladık. Kırlangıç Gençlik Festivali'ni düzenledik. 6 gün boyunca gençlerimizin kendilerini özgür hissedecekleri ortamlar oluşturmaya gayret ettik. İstedik ki gençlerimiz bu darlık döneminde biraz olsun nefes alabilsin ve geleceklerini bu ülkede kurma hayali oluştursun. Biz de gençlerimizin hayallerine kavuşacakları memleket düzenini kurmak gibi çaba ve gayreti içerisindeyiz. Festivali bugün 19 Mayıs ile taçlandırıp sonlandırıyoruz. Komşularımızı muhteşem bir konser bekliyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi.

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı
Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı
Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı
Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı

YORUMLAR
500
Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak Malatya'da gençler konser ile coştu Malatya'da gençler konser ile coştu
Kaynak: DHA

Mustafa Özarslan, Beylikdüzü, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 19 Mayıs coşkusu Mustafa Özarslan konseriyle yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement