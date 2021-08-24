Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları başlıyor - Son Dakika

Konserler, Çardak Altı Sohbetleri, Sahaf Festivali ve Spor Turnuvalarına ev sahipliği yapacak 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 5 Eylül'de sona erecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda Fettah Can konseriyle başlıyor. 30 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında İstanbullular'a unutulmaz anlar yaşatacak olan festivalin ana teması Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarına ithafen "Orman Hayattır" olarak belirlendi. Pandemi koşullarına uygun şekilde yapılacak olan festivalde, Çardak Altı Sohbetleri'nde birbirinden değerli isimler 'Gelecek' konusunu masaya yatırırken vatandaşlar da, spor turnuvaları ve konserlerle renkli ve dopdolu 7 gün geçirme imkanı bulacak. Festival kapsamında ayrıca bu yıl 5.si düzenlenecek olan Ümit Nar moderatörlüğündeki Sahaf Festivali'nde ise birçok değerli ve nadide eser kitap mezatlarında açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. Türkiye'nin farklı noktalarından gelerek Beylikdüzü'nde buluşan sahafların birbirinden kıymetli koleksiyonları da kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

Çardak Altı Söyleşileri'nde 'Gelecek' teması konuşulacak

Festival boyunca Yaşam Vadisi 1. Etap 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerde; Mehmet Erdem, Feride Hilal Akın, Gece Yolcuları ve Hüseyin Turan müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatırken Çardak Altı Sohbetleri'nde ise 'Gelecek' teması konuşulacak. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşilerde; Kemal Ekşioğlu ve Kadir Doğrubakar 'Gelecek ve Sosyal Medya', Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Siyasi Parti İlçe Başkanları 'Gelecek ve Yerel Siyaset', Ebru Baki ve Prof. Dr. Emre Alkin 'Gelecek ve Ekonomi', Müjdat Gezen 'Gelecek ve Kültür Sanat', Sinan Meydan ve Etem Çalışkan 'Gelecek ve Tarih', Nasuh Mahruki ve Ali Ekber Yıldırım ise 'Gelecek ve Doğa' konulu keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

Spor turnuvaları büyük çekişmelere sahne olacak

Öte yandan 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları, sporseverlere de keyifli dakikalar geçirtecek. 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde 18.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak ödüllü streetball, tavla ve masa tenisi turnuvaları büyük çekişmelere sahne olacak. Ayrıca pandemi süreci boyunca tedbiri elden bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, festival boyunca da hem etkinlik alanında hem de stantların bulunduğu alanlarda önlemleri üst seviyede tutacak.