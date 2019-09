Beylikdüzü'nde, Edis konseriyle unutulmaz final

İSTANBUL,(DHA) ? BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin bu yıl 6'ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları unutulmaz nitelikte bir finalle sona erdi. Beylikdüzülü vatandaşlar etkinliğin sonunda Edis'in sahneye çıkmasıyla gönüllerince eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen, 6'ıncı Barış ve Sevgi Buluşmaları unutulmaz bir final yaptı. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları ile sona eren festival, bu yıl dün Edis konseriyle sona erdi. Sanat ve kültür söyleşilerinin ardından düzenlenen konserler ile 7'den 70'e her kesime hitap eden etkinlik 10 gün boyunca katılımcıları memnun etti. Etkinliğin 10'uncu gününde sahaf söyleşilerinin konuğu Buket Uzuner oldu. Uzuner, 'Ne Olacak Sahaf Semahat'in Durumu' konulu söyleşide kitaplarına ve anılarına dair paylaşımlarda bulundu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ve 10 gün boyunca birbirinden değerli 22 konuğu ağırlayan moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın üstlendiği, Çardak Altı Sohbetleri'nin son gün konukları ise Arda Coşkun, İhsan Bayülken ve Lale Orta oldu. 'Umut ve Spor'un konuşulduğu Çardak Altı'nda var olan spor kültürünün ülkemizde skor kültürü olarak devam ettiği belirtilirken moderatör Yekta Kopan'ın sorusu üzerine spor alanında Beylikdüzü Belediyesi'nin var olan ve hayata geçireceği projelerini Başkan Mehmet Murat Çalık paylaştı.

6'ıncı Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda düzenlenen tavla, tenis ve streetball (sokak basketbolu) turnuvalarında dereceye giren finalistlere kupa ve madalyalarını ise Başkan Çalık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri takdim etti.

ONBİNLERCE EDİS HAYRANI KONSER ALANINI DOLDURDU

Etkinliğin onuncu gününde sahne alan Edis, etkinlik alanını hınca hınç dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Edis'in şarkılarına eşlik eden Beylikdüzülüler doyasıya eğlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Edis'e çiçek ve plaket takdimini eşi Zehra Çalık ile birlikte gerçekleştirdi.

'UMUT NERDEYSE ONU BULUP ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ BEYLİKDÜZÜ'NDE'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tüm halkımıza, etkinliğimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Sahaf söyleşilerimiz ile sahaf çarşımız çok üst düzey bir katılım ve ilgiyle izlendi. Çardak altı sohbetlerinin de son gününü gerçekleştirdik. Sporda umudu konuştuk. Umut nerdeyse onu bulup çıkarmaya çalışıyoruz Beylikdüzü'nde. Sportif etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Konserlerimiz oldu. Müziğin birleştirici gücünü biz her zaman için en ön planda tutuyoruz. Bu güne kadar bu sürece katkı vermiş aydınlarımıza ve sanatçılarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonuna geldiğimiz için kıymetli olan tarafı bu. İnsanlarımız çok üst düzey bir anlayışla buraya geldiler. Sanatın, felsefenin, siyasetin ve eğitimin konuşulduğu ortamlarımız oldu. Birçok konuda yeni bilgilere ve ufuklara yelken açmış durumdayız? dedi.

