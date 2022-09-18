Beylikdüzü'nde öldürülen iki kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

BEYLİKDÜZÜ'nde eşi Ferhat Boduroğlu tarafından öldürülen Vildan Boduroğlu ve kız kardeşi Fatma Zehra Koyun'un cenazeleri, ağabeyleri tarafından Adli Kıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeleri teslim almak için gelen amca Mehmet Özgür, "Aralarında ne yaşandı bilmiyoruz" dedi.

Yakuplu Mahallesi 186'ncı Sokak'ta bulunan sitedeki dubleks evde dün 16.30 sıralarında iki kız kardeş öldürüldü. Katil zanlısı Ferhat Boduroğlu (30), kızını bir odaya kilitledikten sonra önce tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18) üst kattaki odada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra alt katta mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu(23) da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu alıp evden kaçan katil, kızıyla birlikte fotoğraf da çekildi. Ardından çocuğunu kuaföre emanet edip, bir arkadaşıyla buluşmaya gitti. Kızıyla çekildiği fotoğrafla, karısı ve baldızının cansız bedenlerinin fotoğraflarını sosyal medyasından "Hepiniz hakkınızı helal edin, ben namussuzluğa dur dedim" ve "Kızımla son fotoğraf" ifadeleriyle paylaştı. Boduroğlu bıçakla kendisine de zarar verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri iki kız kardeşin cansız bedenini buldu. Cesetler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralı haldeki katil zanlısı Ferhat Boduroğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi bittikten sonra polis ekipleri tarafından emniyete sevk edilen Ferhat Boduroğlu'nun işlemleri devam ediyor.

"ARALARINDA NE YAŞANDI BİLMİYORUZ"

İki kız kardeşin ağabeyi ve akrabaları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu 'na geldi. Amca Mehmet Özgür, "Aralarında ne yaşandığına dair bilgimiz yok. Olayı öğrendik ve buraya geldik. Ufak çocuktu daha bunlar" dedi.

Cenazeler teslim alındıktan sonra Çatalca'ya götürüldü. Vildan Boduroğlu ve kardeşi Fatma Zehre Koyun'un Mustafa Güllü Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çatalca'da toprağa verileceği öğrenildi.