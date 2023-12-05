 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika

2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 şahıs, park halindeki bir otobüsü kundakladı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

05.12.2023 - 09:20,
Abone Ol

Beylikdüzü'nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis 2 kundakçıyı yakalama çalışması başlattı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika


10:25
5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
10:15
Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı
10:14
Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı
09:49
Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler
09:36
Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum
09:35
İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar
09:33
Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu
09:20
2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı

Son Dakika
10:25 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
10:15 Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı
10:14 Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı
09:49 Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler
09:36 Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum
09:35 İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar
09:33 Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu
09:20 Beylikdüzü'nde Otobüs Kundaklama Girişimi
09:19 Dilan Polat'ın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı
09:12 Mengene operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 10:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement