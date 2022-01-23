BEYLİKDÜZÜ'NDE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL HAVALANDI MARKET DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün yağan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıkıp sonra havalanarak marketin duvarına çarptı. Aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Ocak günü saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 PG 9868 plakalı otomobil, sürücüsü T.Y.'nin kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra havalanarak bir marketin duvarına çarptı. Sürücü T.Y., aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan T.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'SEKE SEKE GELMİŞ"

Kazayı anlatan market çalışanı Derviş Solak, 'Kaza gece olmuş. Bizim sabah geldiğimiz de haberimiz oldu. Orta refüjden seke seke gelmiş. Duvara çarpmış. Biz de sabah geldiğimiz de gördük. Gece vakti olduğu için çok şükür kimseye de zarar gelmemiş. Cana geleceğine mala geldi" dedi.