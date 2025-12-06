Beylikdüzü'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu - Son Dakika
Beylikdüzü'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu

Beylikdüzü\'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
06.12.2025 13:59  Güncelleme: 14:06
Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede 46 yaşındaki Cengiz Yalçın elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandıyla bağlanmış ve iple asılı halde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA EVE GİTTİ

Olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bir sitenin 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi bir süredir haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın yalnız yaşadığı eve giderek kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Yakınları bunun üzerine çilingir çağırarak içeri girdi.

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

ELLERİ BAĞLI VE İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Eve giren aile bireyleri, Yalçın'ı elleri koli bandıyla bağlanmış halde ve iple asılı olarak buldu. Şoke eden görüntü üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

DOĞAL GAZ AÇIKTI

Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölümün nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

