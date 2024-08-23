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(İSTANBUL) - Beylikdüzü 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri" başladı. Moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği söyleşilerin ilk gününde Murat Meriç, "Lüküs Hayat'tan Azizname'ye: Memleketin Müzikli, Oyunlu Tarihi" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan Başkan Mehmet Murat Çalık, "Sahaf Söyleşileri Beylikdüzü'nün vazgeçilmez etkinliklerinden biri oldu" dedi.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Sahaf Söyleşileri" başladı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri'nin ilk gün konuğu Murat Meriç oldu.

Başkan Çalık'ın eşi Zehra Çalık ile katıldığı etkinlikte Meriç, "Lüküs Hayat'tan Azizname'ye: Memleketin Müzikli, Oyunlu Tarihi" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'nin müzikal tarihine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı söyleşide Meriç, 1930'lardan 1990'lara kadar uzanan dönemde Türkiye'de sahnelenen müzikli oyunların ve müzikallerin gelişimini anlattı. Meriç, söyleşi boyunca Türkiye'de müzikal tiyatro ve müzikal oyunların tarihsel gelişimini ele alarak, dönemin sosyo-kültürel yapısını ve bu yapıların müzikal türler üzerindeki etkilerini dinleyicilerle paylaştı.

Söyleşinin ardından Murat Meriç'e çiçek ve plaket takdiminde bulunan Çalık, Türkiye'nin geçmişten bugün çok önemli değerler biriktirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sahaf Söyleşileri vazgeçilmez etkinliklerimizden biri oldu"

"11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlediğimiz Sahaf Söyleşileri Beylikdüzü'nde vazgeçilmezimiz oldu. Bu gibi etkinlikleri kentimizde düzenlemeye ısrarla devam edeceğiz. Biz Beylikdüzü'nde yaşayan bütün komşularımıza yarının öncüsü işler yapacağımızın sözünü vermiştik. Bundan sonra da ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Sahaf Söyleşileri'nin ilk gününde güzel ve keyifli sohbeti için Murat Meriç'e teşekkür ediyoruz."

Müzikaller üzerinden Türkiye'nin tarihini anlatmaya çalıştığını belirten Meriç ise şöyle konuştu:

" Ferhan Şensoy'u Genco Erkal'ı ve daha birçok insanı andık"

"İnsanlarla yan yana olmak ve onlara eskileri anlatmak yeniden eskileri yaşatmak çok güzel. Türkiye'nin içinde bulunduğu hikayenin aslında daha öncesinde var olduğunu şarkılardan, müzikallerden ve oyunlardan görüyoruz. Bunları paylaşmak benim açımdan çok güzel oldu. İnsanların kitaplarla buluşması ve kalabalık oluşturması hele ki bu dönemde çok çok önemli ve bu ortamı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ferhan Şensoy'u Genco Erkal'ı ve daha birçok insanı andık. Nazım Hikmet'in dediği gibi dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız burada kalmaya devam edeceğiz."

Gece mezatı düzenlendi

Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da düzenlendi. Birbirinden önemli eserlerin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverlerin açık artırma usulü ile kitaplara sahip oldu. Söyleşiler, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar her gün 18.30 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlarla buluşacak.