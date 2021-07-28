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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki

28.07.2021 13:21
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki, System.String[]

BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde saksıdaki ağaçların kaldırılmasına tepki gösterdi.

- BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde saksıdaki ağaçların kaldırılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal caddesinde bulunan saksıdaki ağaçları kaldırması üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın açıklaması yaptı. Yıldız, "Geçtiğimiz gün pandemi döneminde yaşadığımız olaya benzer bir olay daha yaşandı. Gözbebeğimiz olan İstiklal Caddesi'ne İBB yönetimi tarafından çomak sokuldu. Bugüne kadar İBB yönetiminden İstiklal Caddesi'ne dair bir vizyon açıklaması ya da bir kültürel çalışma duydunuz mu?  Hayır. 'İstanbul'un beklemeye vakti yok.' diyenlerin İstiklal Caddesi'ne yine saat 4 'te yıkarak gelmelerinin tek bir gerekçesi olabilir. O da kendi yönetim anlayışlarının yıkmak üzerine olduğu. Biz pandemi döneminde dahi kültür ve sanatla İstiklal Caddesi'nde büyük bir gayret içindeyken İBB yönetimi her defasında ya engel çıkarmaya çalıştı ya da yaptıklarımızı gecenin kör vakitlerinde yıkmak istedi" dedi.

"BU AĞAÇLARDAN NE İSTEDİNİZ? "

Yıldız, "Bütün bu gayretlerimizin yanında İBB yönetiminin göze girmeye çalışan bir zabıta amirini İstiklal Caddesi ile sorumlu tutması, yetkilendirmesi sonucunda İBB'nin İstiklal Caddesi'ndeki uygulamaları sadece zabıta tedbirleri seviyesinde oldu. İki yıl sonra İstiklal Caddesi'yle ilgili tasarrufta bulunmak isteyen İBB yönetimi iki yıl gecikmeyle İstiklal Caddesi'ne müdahale ederek yaptıklarımızı ya taklit etti ya da yıkarak İstiklal Caddesi'nde boy göstermeye başladı. İBB yönetimi bilsin ki İstiklal Caddesi zabıta amiriyle yönetilmez. Zabıta anlayışıyla yönetilmez. Kültür sanat müktesebatıyla yönetilir. İBB yönetiminin İstiklal Caddesi'nde, yetkilendirdikleri zabıta amiri gecenin bir vaktinde pandemiyle mücadele standımızı ortadan kaldırdı. Büyük bir emekle ve özenle gözümüz gibi baktığımız İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiğimiz bu ağaçlar İBB yönetimi tarafından yine gecenin 4'ünde ortadan kaldırıldı. Şimdi soruyoruz gecenin saat 4'ünde yine bir baskın yapar gibi bu ağaçlardan ne istediniz? Tatilin rahatlığı mı fazla geldi bilmiyoruz. Güneş mi fazla geldi? bilmiyoruz ama gecenin saat 4'ünde İstiklal Caddesi'nin bu ağaçları kaldırmak herhalde bir izahı gerektirir" ifadelerini kullandı. Yıldız şöyle devam etti: "İstiklal Caddesi'yle ilgili şunu bilinmesini isterim ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kimin neye, ne kadar yetkili olduğu, elbette ki kanunla ve anayasayla belirlenir. Dolayısıyla İstiklal Caddesi' ile ilgili verilecek her kararı almaya yetkili organ da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Göz bebeğimiz gibi baktığımız İstiklal Caddesi'ne çomak sokmak isteyenlere de her türlü cevabı vermeye hazır olduğumuzu bilinmesini isterim.

AĞAÇLARIN KALDIRILMASI KAMERADABeyoğlu Belediyesi tarafından Taksim, İstiklal Caddesi'ne konulan saksıdaki ağaçlar, İBB ekipleri tarafından salı günü sabaha karşı kaldırıldı. Beyoğlu Belediyesi'nin paylaştığı görüntülerde, görevliler saksıları sürükleyerek, caddeden çıkarıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İstiklal Caddesi'ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına tepki - Son Dakika


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