Beyoğlu Belediyesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "16 Mayıs İlk Adım Sergisi"yle kutluyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sergi hazırladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak için 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla yola çıktığı Galata Rıhtımı'nda, "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesinde AA muhabirine, Milli Mücadele'nin ilk adımının Beyoğlu Galata Rıhtımı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elbette ki milletlerin tarihinde önemli zamanlar vardır. Bu zamanlardan biri 16 Mayıs'tır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor ama bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Milli Mücadeleyi başlatmak üzere buradan hareket ettiler. Millet hafızadır. Ortak zaferleri yaşamış, ortak sevinç ve üzüntüleri yaşamış ve ortak hafızaya sahip olan halk topluluğuna millet diyoruz. Büyük bir milletiz ve bize vatan olarak 1071'de Anadolu, 1453'te İstanbul hediye edildi. İstanbul 1918'de işgal edildi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Malazgirt ruhuyla bir milli mücadele başlattılar."

"Gençler geleceğe emin adımlarla baksınlar ama bu vatanın nasıl kurtarıldığını unutmasınlar"

Yıldız, 3 yıldır Milli Mücadele'nin başlangıç noktasında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, bu yıl Kovid-19 salgını şartlarında görülebilecek bir sergi düzenlediklerini bildirdi.

Gençlerde vatan, tarih ve medeniyet bilinci oluşturmak ve ortak hafızayı güçlendirmek için bir gayretin içinde olduklarına vurgu yapan Yıldız, "Gençler geleceğe emin adımlarla baksınlar ama bu vatanın nasıl kurtarıldığını unutmasınlar. Geleceğe dönük hesaplar yaparken teknolojiyi en iyi seviyede takip etmek, inovasyon, yazılım, kodlama, İHA ve SİHA'larla meşgul olsunlar ama tarihlerini bilsinler. Burada bu sergiyi açmamızın nedeni de ortak millet hafızasına bir kayıt düşmek, Milli Mücadelenin burada başladığını gençlerimize ve bütün milletimize anlatmak." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele dönemini anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın yanı sıra AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ile Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları Kübra Gülal ve Mehmet Erdoğan katıldı.

Döneme ait 22 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 hafta boyunca görülebilecek.