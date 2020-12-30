BEYOĞLU'NDA 3 METRE UZUNLUĞUNDA PİTON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 3 METRE UZUNLUĞUNDA PİTON ELE GEÇİRİLDİ
30.12.2020 10:12
BEYOĞLU'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi.
BEYOĞLU'nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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