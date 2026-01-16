Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesine ilişkin 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesine ilişkin 9 zanlı tutuklandı

16.01.2026 12:42
Beyoğlu'nda, husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada cezaevinden izinli çıkan bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta, Şehit Muhtar Mahallesi'nde husumetli gruplar arasında çıkan çatışmada cezaevinden izinli çıkan Furkan Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda 128 kamera ile tanık ifadelerinden yola çıkarak olayı aydınlattı.

Görüntüler üzerinden bir grubun otomobille yüzleri maskeli şekilde olay yerine geldikleri, ardından diğer gruba silahla ateş açıp çatıştıkları anlaşıldı.

Çatışma sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Çağlayan'ın babasının bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Baba, oğluyla husumetli olduğunu bildiği Ü.A'nın olaydan önceki gün telefonda aradığını, tartışma sırasında oğlunun "Bekleyin, gelip hepinizi vuracağım." dediğini beyan etti.

Görüntüler ve tanık beyanları üzerinden kimliği tespit edilen şüphelilerden Ş.N, 9 Ocak'ta, jandarma ekipleriyle yapılan operasyon sonucu Adana'da yakalandı.

Şüpheli A.G. aynı gün Beyoğlu'nda, Ş.Y. ise sonraki gün denetimler sırasında gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak'ta da 18 yaşından küçük şüpheli U.G, F.B. ve E.K'yi de yakaladı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermi çıkan U.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ü.A, E.N, R.A, H.N. ve M.D. de Kadıköy'de saklandıkları evde, 12 Ocak'ta gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan U.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.N, A.G, U.G, F.B, E.K, M.D, Ü.A, E.N. ile H.N. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.A. ve Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzünde maske ve elinde silah bulunan şüphelilerin bina girişlerine siper aldıktan sonra birbirlerine ateş edip kaçması yer aldı.

Kaynak: AA

