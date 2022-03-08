Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi

08.03.2022 23:31
Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplanan grupların izinsiz şekilde Taksim Meydanı'na çıkmalarına müsaade edilmedi.

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplanan grupların izinsiz şekilde Taksim Meydanı'na çıkmalarına müsaade edilmedi.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi ve buraya çıkan sokaklar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için akşam saatlerinde polis ekiplerince yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Sıraselviler Caddesi'ndeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup, polis barikatını aşarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen gruptakilerin barikatlara vurarak arbede çıkarması üzerine polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Cihangir Caddesi'nde bir araya gelen ve uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen kalabalık gruba da müdahalede bulunuldu.

Sıraselviler Caddesi'ndeki grubun Cihangir'e gitmesine izin verilmesinin ardından gruptaki kadınlar ellerinde dövizlerle çeşitli sloganlar attı.

Bir süre burada kalan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

İstanbul Valiliğinden 8 Mart etkinliklerine ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da 2911 sayılı kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yer ve güzergahlarda yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecek, bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." denilmişti.

Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi
Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi
Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi
Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

Dünya Kadınlar Günü, Beyoğlu, Taksim, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda izinsiz Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü önlendi - Son Dakika


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