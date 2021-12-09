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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada

09.12.2021 16:18

Son dakika haberler... Beyoğlu'nda yolda yürüyen Kanadalı turistin boynuna yumruk atılması sonucu yumrukla öldüğü ve gasp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda yolda yürüyen Kanadalı turistin boynuna yumruk atılması sonucu yumrukla öldüğü ve gasp edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan gaspçılardan 1'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz Pazartesi saat 06.45 sıralarında meydana gelen olayda Kanadalı B.H.J. (52), yürüdüğü esnada yanına yaklaşan iki şahısla konuşmaya başladı. Bir süre sonra şahıslardan A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. Ardından M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Yumruk atan şahıs da bir süre turisti kaldırmaya çalıştı ancak daha sonra taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

YUMRUK VE GASP ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yapılan turisti ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi tarafından durdurulan turiste bir kişinin yumruk attığı ve yere düştüğü görülüyor. İki kişi ise yere düşen turistin parasını ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçıyor.

POLİSİN YAKALADIĞI YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği A.Y'yi Eyüpsultan'da da, hırsızlık yapan 2 kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Yumruk atan A.Y. "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.D. ve D.C. ise serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada

Pazartesi, Tarlabaşı, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada - Son Dakika


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