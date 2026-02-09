Beyoğlu'nda kabus dolu gece! Sokaklar fena karıştı - Son Dakika
Beyoğlu'nda kabus dolu gece! Sokaklar fena karıştı

Beyoğlu\'nda kabus dolu gece! Sokaklar fena karıştı
09.02.2026 10:39
Beyoğlu'nda alkollü bir grup ile sürücü arasında çıkan kavgada, sürücü otomobilini kavgacı grubun üzerine sürdü. Olayda bazı kişiler son anda ezilmekten kurtuldu. Aynı sokakta bulunan bir gece kulübü önünde başka bir kavga daha yaşandı ve polis müdahale etti.

Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darbedildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı da tekmelendi.

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

Aynı noktada yaşanan başka olayda ise gece kulübü önünde çıkan kavgaya polis müdahale etti. Yere yatırılan şüpheliler gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Hüseyinağa Mahallesi'nde 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi. Daha sonra geri dönen sürücü, aracını grubun üzerine sürdü. Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün arkasından koşan grup ise aracı tekmeledi.

AYNI SOKAKTA BİR BÜYÜK KAVGA DAHA

Aynı sokakta 8 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında gece kulübü önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeye devam eden diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

