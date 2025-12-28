Beyoğlu\'nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı.

YANGINDAN KAÇIP ÇATIYA SIĞINDILAR

Yangın, 21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, 1'inci katı komple sardı. Yangından çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenen 2 kişi sağlık kontrolleri için, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangını gerçekleştiği 1'inci katta ölen ya da yaralanan olmadı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Öte yandan polis ekipleri yangının gerçekleştiği sokağı giriş ve çıkış olmak üzere kapatarak kontrollü bir şekilde güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.