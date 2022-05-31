Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma

31.05.2022 21:04
Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Kaynak: AA

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi, Beyoğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma - Son Dakika


Son Dakika
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement